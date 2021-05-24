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24 мая 2021  12:38
Надежда Гордеева

Татьяна Ларионова: Меры психологической поддержки в школах должны быть предусмотрены

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В школах должна быть предусмотрена психологическая поддержка детей. Об этом заявила заместитель Председателя Госсовета Татарстана, исполнительный директор Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова во время онлайн-эфира.
По словам депутата, трагедия, произошедшая в казанской гимназии №175, заставила задуматься о том, как работает психологическая служба в образовательных учреждениях.  

«Не в каждой школе есть психологи. Понятно, что это зависит от численности детей. Но меры по психологической поддержке должны быть предусмотрены. Например, центрами психологической поддержки, у нас их немало, они есть в системе образования, молодежной политики. Сегодня все эти ресурсы анализируются и к новому учебному году будут внесены некоторые поправки. Этим занимается вице-премьер РТ Лейла Фазлеева», — сказала парламентарий. 

По мнению, Ларионовой, уроки из произошедшей в Казани трагической ситуации должны извлечь не только органы государственной власти, но и в целом все общество. 

«Родители должны больше заниматься своими детьми, прислушиваться к их состоянию, влиять на их настроение, помогать им и быть рядом. Вообще надо задуматься о психическом состоянии нашего общества. Ведь этот молодой человек явно нуждался в психокоррекции. В первую очередь это должны были видеть его родители, и они, безусловно, видели. Мне кажется, память об этом уроке должна быть очень долгой и продуктивной с точки зрения принятия мер», — подчеркнула она.

Ранее ИА “Татар-информ” сообщало, что девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.
 

#татьяна ларионова #школьный психолог
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