Татьяна Ларионова: «Менделеевский район один из лидеров в Татарстане по ряду показателей»

В куполе «Атмосфера» Менделеевска прошло пленарное заседание выездной комиссии по реализации народной программы партии «Единая Россия». Во время заседания были озвучены ключевые социально-экономические показатели района.

«Менделеевский район один из лидеров в Татарстане по ряду позиций», – отметила депутат Госдумы России Татьяна Ларионова.

Менделеевский район играет важную роль в экономике республики благодаря сильному промышленному сектору. Основу экономики формируют градообразующие предприятия химической отрасли – АО «Аммоний» и АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».

В первом полугодии 2025 года по объему отгруженных товаров собственного производства район вошел в первую десятку с показателем 21,5 млрд рублей.

Руководитель района Роберт Искандаров сообщил, что индекс промышленного производства за 2024 год составил 113,3%, что подтверждает стабильное развитие и серьезный вклад района в промышленный потенциал республики.

«Впервые бюджет района превысил отметку в 1,5 млрд рублей, темп роста составил 26%. Особое внимание уделяем сфере ЖКХ, которая затрагивает каждого жителя. В этом году при поддержке Рустама Минниханова по республиканской программе модернизации ЖКХ нашему району выделено 85 млн рублей, что позволило приступить к поэтапному ремонту сетей водоснабжения. В частности, специалисты «РПО Таткоммунэнерго» заменили коммуникации, которые не менялись порядка 36 лет и были критически изношены», – сказал он.

Участники комиссии не только приняли участие в заседании, но и посетили социальные объекты района. Визит начался с возложения цветов к монументу на Аллее Славы, после чего делегация побывала в химико-технологическом лицее № 3. Здесь рассказали о реализации проекта «Образование» на территории Менделеевского района.

Лицей «Потомки Менделеева», открытый в 2023 году, является частью профильного образовательного кластера, включающего лицей, колледж и профильное обучение в КНИТУ-КХТИ. В учреждении могут обучаться почти 1200 человек, используя современное учебное оборудование.

Делегация также посетила «Центр детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина» и детскую школу искусств ТЮЗ «Этюд».

Татьяна Ларионова оценила результаты капитального ремонта пищеблока Центральной районной больницы. Она побывала в ЦРБ и детской поликлинике, пообщалась с малышами. Поликлинику отремонтировали ранее, а в этом году был завершен капитальный ремонт пищеблока с заменой оборудования за счет федерального и республиканского бюджетов.

После посещения медицинских учреждений делегация участвовала в награждении жителей-активистов программы «Наш двор», которым были вручены благодарности от Рустама Минниханова.

В рамках семейного фестиваля «Кояш Фест» для гостей подготовили мастер-классы, фотозону, выступления артистов и аниматоров.

Перед началом пленарного заседания участники осмотрели выставку, посвященную работе волонтерского движения «Тепло из дома». Активисты Менделеевского района ежедневно собирают гуманитарную помощь для бойцов: плетут сети, делают окопные свечи и сухие супы, формируют общие и индивидуальные посылки. Недавно в штабе волонтеров провели капитальный ремонт и установили новое оборудование.