Татьяна Ларионова: Людей волнуют вопросы по социальной защите и культурному наследию

Депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова обсудила с татарстанцами их наказы, отправленные при помощи сервиса «Мой депутат». Жители республики задали вопросы о восстановлении православных храмов, пенсиях и мерах социальной поддержки.

Перед началом дежурства Ларионова отметила важность личного общения напрямую с татарстанцами. «Сегодня я буду звонить всем обратившимся, но в первую очередь тем, кто хотел поговорить лично со мной. Буду говорить с жителями о вопросах, касающихся социальной защиты и культурного наследия. Социальная защита — это путевки на лечение и отдых, выплаты, вопросы по здравоохранению и многое другое. Очень много поступает вопросов, связанных с православным наследием. Люди хотят восстанавливать храмы и возводить новые», — отметила депутат.

Сергей Марин, житель Елабужского района, обратился с наболевшей проблемой. Он и его супруга — инвалиды, вот уже 5 лет семейная пара организовывает культурные вечера и разный досуг для людей с ограниченными возможностями. «На последнее мероприятие я из своего кармана потратил больше 30 тыс. рублей. Мне бы очень хотелось, чтобы эти расходы компенсировались: на подарки, цветы, аренду помещений. Обращался и в администрацию, и в Министерство культуры — но все безуспешно», — поделился Сергей Марин.

Депутат Госсовета РТ поблагодарила жителя за его ценный труд в социализации и организации досуга для инвалидов. «Сейчас для решения вашей проблемы вам нужно зарегистрироваться, потому что есть огромная возможность получить помощь через гранты и различные выплаты. Вы поддерживаете творчество людей с ограниченными возможностями, сами организовываете их реабилитацию — это очень важно, я поддерживаю вашу инициативу. Но по законодательству дорога одна — юридическая регистрация и получение помощи через гранты», — пояснила Ларионова.

Евдокия Кудряшова обратилась с просьбой разобраться с реставрацией церкви Кирилла Белозёрского в Высокогорском районе. Деньги на проект и реставрацию были выделены, но работы еще не начались. Жители очень ждут реставрации церкви и хотели даже начать работы на свои средства, но это невозможно по закону. Татьяна Ларионова подчеркнула, что совместно с Министерством культуры РТ будут уточнены детали о финансировании и планируемом старте работ.

Также Татьяна Ларионова проконсультировала татарстанцев о возможностях получения надбавок пенсионерам и по другим вопросам социальных льгот и выплат.