Татьяна Ким в пятый раз стала богатейшей женщиной России в рейтинге Forbes

Основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в $5 млрд, сообщает ТАСС.

Второе место заняла президент Inteco Management Елена Батурина. Forbes оценил ее капитал в $1,3 млрд. На третьей строчке оказалась вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган с состоянием $1,25 млрд.

Четвертое место досталось дочери бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерине Федун. Ее состояние оценивается в $1 млрд.

Пятую строчку заняла председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина с капиталом $950 млн.

В первую десятку рейтинга также вошла дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон, состояние которой оценивается в $850 млн.

По $800 млн насчитывается у супруги основателя «Фосагро» Евгении Гурьевой, сестры одного из основателей холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева Светланы Рыбальченко и супруги совладельца группы ТАИФ Лидии Сультеевой.

Десятку богатейших женщин России замыкает вице-президент группы компаний «Доминант» Светлана Демидова. Ее состояние Forbes оценил в $750 млн.

Таким образом, разрыв между первым и вторым местами рейтинга составил $3,7 млрд. Капитал Татьяны Ким почти в четыре раза превышает состояние Елены Батуриной, занявшей вторую строчку.