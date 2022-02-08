Татьяна Иванова завоевала бронзу в санном спорте на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине россиянка Татьяна Иванова из города Чусовой Пермского края завоевала бронзовую медаль в санном спорте в одиночных заездах.

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер выиграла золотую медаль и стала пятикратной олимпийской чемпионкой. При этом Гайзенбергер выигрывает соревнования одиночниц на третьей Олимпиаде подряд — ранее она брала золото на Играх в Сочи и Пхенчхане. Второй стала еще одна немка — Анна Беррайтер.

Иванова, пятикратная чемпионка Европы, уступила чемпионке менее одной сотой секунды. Это первая медаль в женском санном спорте у россиян на Олимпийских играх. Последняя награда в этой дисциплине была завоевана советской сборной в 1984 году в Сараеве.