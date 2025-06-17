Татьяна Голикова заявила, что инфраструктура культуры должна быть ориентирована на семью

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова вчера приняла участие в заседании коллегии Министерства культуры, где рассказала о запуске нового федерального проекта в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Телеграм-канале правительства России.

Проект под названием «Семейные ценности и инфраструктура культуры» стартовал в 2024 году, и его реализация рассчитана до 2030 года. На эти цели запланировано свыше 367 млрд рублей, из которых 29 млрд рублей будут введены уже в текущем году.

Голикова сообщила, что главная задача проекта – создание благоприятной, комфортной и развивающей культурной среды, ориентированной в первую очередь на семью.

Она акцентировала, что необходимо развивать учреждения культуры, находящиеся в шаговой доступности – в частности, дома культуры и библиотеки, которых в стране насчитывается свыше 80 тысяч.

Также в рамках федерального проекта предусмотрены новые мероприятия: строительство детских школ искусств, ремонт и техническое оснащение филармоний. Отдельным направлением станет сохранение объектов культурного наследия народов России. Вице-премьер отметила, что по поручению Президента готовится долгосрочная программа по сохранению культурного наследия до 2045 года.

Дополнительно Голикова выделила важность кадрового обеспечения и повышения квалификации работников культурной сферы. В этом контексте она напомнила о программе «Земский работник культуры», которая стартовала 1 января. В 2024 году на ее реализацию выделено 1,1 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах – по 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в 2025 году новым регионам России будет направлено более 4 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры и поддержку творческой деятельности.

В завершение своего выступления Татьяна Голикова выразила благодарность присутствующим за их добросовестную работу и пожелала успехов в будущей деятельности.

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», – сказал Минниханов.