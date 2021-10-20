Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова рекомендовала увеличить тестирование на Covid-19. Об этом вице-премьер РФ заявила на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

«У нас существует норматив – 200 на 100 тыс. населения. Но сейчас в условиях распространения новой коронавирусной инфекции считаем абсолютно оправданным кратное наращивание тестирований для того, чтобы профилактировать на ранних стадиях это заболевание и как можно раньше оказывать помощь нашим гражданам», – сказала Голикова.

Она также подчеркнула, что необходимо увеличить темпы вакцинации, в том числе переболевших новым коронавирусом более полугода назад, повторную вакцинацию привитых более шести месяцев назад.

Кроме того, вице-премьер рекомендовала наращивать вакцинацию против гриппа в первую очередь тех граждан, которые уже перенесли Covid-19 или вакцинировались против этого вируса, а также детей.

«Темпы вакцинации против гриппа увеличиваются, но мы также считаем их недостаточными», – заключила Голикова.