Татьяна Черниговская станет одним из спикеров Казанского лингвистического саммита

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ пройдет V Казанский международный лингвистический саммит. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал директор института Радиф Замалетдинов.

«Уже в пятый раз на базе ИФиМК КФУ будет проходить Казанский международный лингвистический саммит. Саммит традиционно делится на два крупных блока», — пояснил Замалетдинов.

Первый блок — лингвометодический фестиваль «Языковые тренды и методические инновации — 2024», который пройдет с 16 по 18 октября. В фестивале примут участие действующие учителя татарского, русского, иностранных языков и литературы и работники образовательной сферы. В программе — методические мастерские, практикумы, семинары и мастер-классы.

Первый день фестиваля окажется посвящен проблемам изучения русского языка как государственного и как родного. Речь пойдет об использовании цифровых образовательных технологий, подготовке к ЕГЭ по русскому языку, работе с одаренными детьми в рамках олимпиадного движения и воспитании семейных ценностей на уроках литературы.

Второй день посвятят проблемам изучения иностранных языков и использованию цифрового образовательного контента. Третий день — проблемам изучения родных языков народов России, прежде всего татарского языка, а также использованию на уроках родного языка инновационных технологий.

Лингвометодический фестиваль состоится в онлайн-формате из-за предстоящего саммита БРИКС.

Второй крупный блок — международная научная конференция «Вызовы и тренды современной лингвистики» (Challenges and Trends in World Linguistics), которая пройдет с 29 по 31 октября. Конференция пройдет в смешанном формате (онлайн и оффлайн) и будет включать 11 направлений работы, исчерпывающие значительную часть современной лингвистики:

1) компьютерная и корпусная лингвистика,

2) механизмы понимания и сложность текста: междисциплинарный подход,

3) палеорусистика и цифровая гуманитаристика,

4) когнитивная лингвистика,

5) клиническая и нейролингвистика, психолингвистика,

6) традиционная лингвистика и её цифровая трансформация,

7) литература, искусство и язык в мультикультурном мире,

8) русский язык и методика его преподавания,

9) татарский и другие тюркские языки в поликультурном мире,

10) теория и методика обучения иностранным языкам,

11) языковое разнообразие и многоязычие в образовании.

Количество секций и точная программа лингвистической конференции станут известна после окончания регистрации участников — 20 октября.

Главным спикером конференции станет доктор биологических и филологических наук, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.

«Первый день мы решили отдать полностью Татьяне Черниговской, которая выступит с темой „Язык и мозг: XXI век". Проблемы языкознания и развития человеческого мозга — это то, в чем она особенно сильна», — обратил внимание заместитель директора ИФиМК КФУ по научной деятельности Искандер Ярмакеев.

Кроме того, в конференции примут участие президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), генеральный директор Государственного музея имени Льва Толстого Владимир Толстой и директор государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна"» Екатерина Толстая.

В научной конференции примут участие исследователи из более чем 20 стран СНГ и дальнего зарубежья: от Беларуси и Туркменистана до Австрии, Эквадора и Испании.

В общей сложности за пять лет в лингвистическом саммите приняло участие около 15 тыс. человек. На лингвометодический фестиваль в этом году зарегистрировалось 1446 учителей, а на научную конференцию — около 600 ученых. Регистрация на конференцию продолжается, поэтому число участников не окончательное, уточнил Ярмакеев.