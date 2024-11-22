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Татьяна Черниговская стала почетным доктором КФУ
Доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская стала почетным доктором Казанского федерального университета. Соответствующее решение было озвучено на учёном совете вуза.
«Когда я услышала, что могу получить такое звание, я не поверила. Казанский университет – это легендарное место. У меня в душе трепет. Невозможно переоценить работу всех, кто присутствует в этом зале. Вместе с вами мы создаём будущее», – поделилась впечатлениями Черниговская.
Позже она рассказала журналистам, что уже много раз бывала в КФУ, особенно ее впечатлили Императорский зал и Ленинская аудитория.
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