Татьяна Черниговская дала оценку проекту искусственного языка эсперанто

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Проект искусственного языка эсперанто, который реализуется с 1887 года, оказался неудачным. Об этом заявила доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская на V Казанском лингвистическом саммите, который проходит в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

«Такие попытки (создать общий для всех язык — прим. Т-и) были. Я думаю, что общий язык — это математика и музыка. Это тоже языки — просто другие», — пояснила Черниговская.

Язык эсперанто считается самой успешной попыткой создать универсальный язык. Его создатель — варшавский лингвист Людвик Лазарь Заменгоф. По имеющимся оценкам, сейчас по всему миру на эсперанто говорят до 2 млн человек.

«На одном языке вообще никто ни с кем не говорит. У каждого свой мир, и мы просто приспосабливаемся», — поделилась своей точкой зрения лингвист.

О том, как могут коммуницировать между собой разные живые существа, Черниговская рассказала на пленарном заседании саммита.

«Любая лингвистическая конференция — это путь к победе. И сегодня мы поняли, что лингвисты — это главное, что есть у человечества», — отметила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.