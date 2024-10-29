Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татьяна Черниговская дала оценку проекту искусственного языка эсперанто
Проект искусственного языка эсперанто, который реализуется с 1887 года, оказался неудачным. Об этом заявила доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская на V Казанском лингвистическом саммите, который проходит в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
«Такие попытки (создать общий для всех язык — прим. Т-и) были. Я думаю, что общий язык — это математика и музыка. Это тоже языки — просто другие», — пояснила Черниговская.
Язык эсперанто считается самой успешной попыткой создать универсальный язык. Его создатель — варшавский лингвист Людвик Лазарь Заменгоф. По имеющимся оценкам, сейчас по всему миру на эсперанто говорят до 2 млн человек.
«На одном языке вообще никто ни с кем не говорит. У каждого свой мир, и мы просто приспосабливаемся», — поделилась своей точкой зрения лингвист.
О том, как могут коммуницировать между собой разные живые существа, Черниговская рассказала на пленарном заседании саммита.
«Любая лингвистическая конференция — это путь к победе. И сегодня мы поняли, что лингвисты — это главное, что есть у человечества», — отметила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»