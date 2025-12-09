Татьяна Буланова поступила в минский вуз

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала студенткой Института современных знаний имени А. М. Широкова в Минске. Певица выбрала заочную форму обучения по специальности «музыкальное искусство эстрады» и будет учиться по индивидуальному плану, сообщил агентству «БелТА» первый проректор вуза Владислав Кадира.

Он подчеркнул, что срок обучения составит пять лет. «Подготовка по данной специальности осуществляется кафедрой художественного творчества и продюсерства. По окончании обучения ей будет присвоена квалификация "артист, руководитель творческого коллектива, преподаватель"», – рассказал он.

Документы Буланова подала в ноябре и была зачислена на первый курс. Для иностранных граждан, как отметили в вузе, вступительные экзамены не предусмотрены – поступление проходит по результатам собеседования на знание русского языка и истории. Проректор подчеркнул, что заочная форма была необходима из-за плотного гастрольного графика певицы: она обязалась посещать сессии два раза в год.

По словам Кадиры, певица изучает некоторые дисциплины самостоятельно, с обязательной сдачей всех курсовых работ, зачетов и экзаменов.

По словам проректора, певица выбрала вуз после внимательного знакомства с преподавателями и выпускниками. «Я спрашивал у Татьяны Ивановны, почему она выбрала наш вуз. Она призналась, что долго присматривалась к нашему учреждению образования», – отметил Кадира.

«Также она знакомилась с нашими известными выпускниками, а их у нас много, например, победитель "Славянского базара" в 2022 году Анна Трубецкая, белорусская певица Александра Гайдук. После этого Татьяна Буланова приняла решение поступить к нам», – добавил он.