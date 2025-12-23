Татьяна Буцкая предложила создать в детских садах группы, работающие дольше обычного

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России необходимо отработать механизм создания групп в детских садах с продленным временем работы, чтобы родители могли забирать детей после продолжительного рабочего дня. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщает РИА Новости.

«Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал Президент, и все-таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше», – отметила Буцкая.

Парламентарий уточнила, что такие группы могут быть смешанными – объединять детей разного возраста.

Президент России Владимир Путин ранее предложил подумать о необходимости увеличения количества часов, которые дети проводят в яслях и детских садах.