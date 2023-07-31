В Татарстане обновлено более 50% школ для детей с ОВЗ

К новому учебному году в Татарстане на 9% вырастет число школ для детей с ОВЗ, обновивших материально-техническую базу. Об этом на заседания общественного совета при Минобрнауки РТ рассказала начальник Управления общего образования Татьяна Алексеева.

По ее словам, в республике действуют 53 школы для особенных детей. Из них 43% — 23 «Доброшколы» — были созданы с 2019 по 2022 год по национальному проекту «Образование». Ожидается, что к новому учебному году введут еще пять таких учреждений, а до конца 2024 года — еще 16. Таким образом, доля обновленных образовательных учреждений в республике достигнет 52%.

С 1 сентября свои двери для детей откроют Актюбинская школа-интернат, Бугульминская школа №10, Зеленодольская школа №2, Заинская школа №9 и Болгарская школа-интернат. На реализацию проекта «Доброшкола» в них направлено свыше 37 миллионов рублей.

Новые учебные учреждения оснащены современными кабинетами швейного дела, технологии, помещениями для учителя-педагога и педагога-психолога, спортзалами и библиотеками.

«На новом швейном оборудовании работают не только девочки, но и мальчики. И неизвестно, кто от этого получает больше удовольствия. Дети с тяжелыми ментальными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра с большим удовольствием ходят на уроки швейного дела. Ребенок от такого занятия получает наслаждение, что для нас очень важно, потому что не так много детей с особенностями в развитии испытывают счастливые моменты. Эти уроки способствуют пребыванию детей в таком состоянии», — поделилась Алексеева.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.