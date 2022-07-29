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Ру Тат
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Шоу-бизнес
29 июля 2022  15:07

«Тату» сообщила о воссоединении группы

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Одна из солисток популярной группы «Тату» Елена Катина анонсировала воссоединение коллектива. Дуэт выступит на Ovion Show, которое пройдет 3 сентября в Минске. Об этом сообщает РИА Новости. 

«3 сентября на стадионе „Динамо“ будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа „Тату“», — написали организаторы на официальной странице шоу.

Юлия Волкова также продублировала анонс. 

«Вы готовы? Да, это правда», — написала она в посте.

Одна из самых популярных поп-групп страны была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.

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