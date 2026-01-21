Тату на найденном в Босфоре теле совпадают с теми, что были у пловца Свечникова

Татуировки на найденном в Босфоре теле совпадают с теми, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его мать Галину.

«По татуировкам, нам говорят, что да (это тело Свечникова – прим. Т-и) на 80%», – сообщила мать спортсмена.

Напомним, что 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор 24 августа, но до финиша не добрался. Его отсутствие обнаружили только через несколько часов.