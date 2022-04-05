Тату-мастер из Заинска «подсадил» школьницу на гашиш и мефедрон

В Заинске на 32-летнего тату-мастера возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как полагает следствие, с января по март 2022 года мужчина приглашал к себе на работу 17-летнюю школьницу, где склонял ее к употреблению наркотиков: мефедрона, гашиша и марихуаны.

О том, что девочка балуется наркотиками, узнали учителя и сразу же обратились в полицию. Стражи порядка обыскали тату-салон и изъяли оттуда больше 14 г конопли.

Причатсность к преступлению татуировщик признал лишь частично. На время следствия мужчина помещен под стражу, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.