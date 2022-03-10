Таттехмедфарм: Причин для повышения цен на лекарства в Татарстане нет

На сегодня причин для того, чтобы цены на лекарственные препараты в аптеках республики повысились, нет. Об этом рассказал заместитель генерального директора по аптечному складу государственного унитарного предприятия «Таттехмедфарм» Ильшат Мингазутдинов.

Фото: © Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день по льготе товар на полугодие есть, по рознице – никто из поставщиков не отказывает. Помните, когда начинался коронавирус, случился ажиотаж, который смыл весь товар с полок аптек, и все это потом было выброшено в мусорные ящики. Потому что каждый товар имеет свой срок годности. Я бы хотел успокоить население, что не надо, как сахарный песок, лекарства покупать впрок», – подчеркнул Ильшат Мингазутдинов.

График развоза медикаментов в больницы республики также не нарушается. Ильшат Мингазутдинов напомнил, что в Татарстане есть свои производители препаратов и подчеркнул, что страха у нашего населения быть не должно, кроме того, на предприятии создан резерв.

Фото: © Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

«Цены на жизненно важные препараты измениться не могут априори, цены зарегистрированы, все поставщики поставляют их по старым ценам. Наценка нашего склада тоже не меняется, она узаконена нашим тарифным комитетом. На изделия медицинского назначения: перевязочные средства, системы, шприцы, скорее всего, цены повысятся. Но пока, по тем аукционам, которые сыграны, поставщики привозят по старым ценам. Отказов от поставки не было», – рассказал заместитель директора.

Из общего числа лекарственных препаратов, которые поставляет Таттехмедфарм, порядка 80% – жизненно важные. На оставшиеся 20% лекарств предприятие также не поднимает цены. Стоимость меняется в пределах 10% – это транспортные расходы.

В аптеках Таттехмедфарма видят, что увеличивается объем продаж, но график поставок не нарушается. Большой спрос на инсулины. Однако замдиректора подчеркнул, что поставщики не срывают поставки, поэтому ажиотаж создавать не стоит.