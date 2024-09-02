«Таттелеком» вручил школьные наборы порядка 600 первоклассникам

Фото: администрация Советского района г. Казани

400 будущих первоклассников получили портфели от ПАО «Таттелеком» в рамках акции «Помоги собраться в школу». Традиционно предприятие присоединилось к социальной инициативе, чтобы помочь школьникам из многодетных и малообеспеченных семей по всему Татарстану.

В Казани праздничная церемония вручения рюкзаков состоялась 23 августа в КЦ «Сайдаш». В преддверии 1 сентября для детей организовали концертную программу с участием детских творческих коллективов города, аниматоров и мастеров аквагрима. От лица «Таттелекома» к гостям обратился заместитель генерального директора по операционной деятельности и режиму Сергей Белобородов. В напутственном слове он пожелал школьникам быть усердными в учебе и не упускать возможностей для саморазвития.

Акция охватила детей и из других районов республики. Ежегодно компания выделяет средства на подготовку первоклассников к школе, поддерживая социально незащищенные семьи. Кроме того, провожает в первый класс детей сотрудников предприятия. Так, в этом году компания вручила наборы 168 будущим первоклассникам, чьи родители работают в «Таттелекоме».

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