«Таттелеком» увеличил выручку и чистую прибыль по итогам 2021 года по МСФО

ПАО «Таттелеком», один из крупнейших операторов связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявляет результаты деятельности Группы компаний в 2021 году согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль Группы компаний «Таттелеком» выросла в 1,3 раза – с 1 864,6 млн рублей в 2020 году до 2 492,3 млн рублей в 2021 году. Прибыль от операционной деятельности увеличилась в 1,2 раза – с 2 424,3 млн рублей до 2 969,6 млн рублей.

Консолидированная выручка Группы компаний «Таттелеком» за 2021 год по МСФО составила 9 943,7 млн рублей, это на 1,5 % выше показателя за 2020 год (9 801,5 млн рублей). Основной прирост обеспечили доходы по услугам доступа в интернет, мобильной связи и видеонаблюдения. В сегменте доступа в интернет доходы выросли на 9,3 % – с 3 788,9 млн рублей до 4 142,7 млн рублей, в сегменте мобильной связи выручка увеличилась на 3,5 % – с 1 324,2 млн рублей до 1 371,3 млн рублей, по услугам видеонаблюдения – на 15,5 % – с 171,2 млн рублей до 197,8 млн рублей. Выручка по услугам для организаций выросла на 4,3 % - с 4 545,8 млн рублей до 4 739 млн рублей.

Значение EBITDA за 2021 год составило 4 218,5 млн рублей, что на 11,8 % выше показателя за 2020 год (3 744,9 млн рублей). Рентабельность EBITDA Margin составила 42,42 % при 38,21 % годом ранее. Показатель OIBDA вырос с 3 759,6 млн рублей до 4 161,4 млн рублей, или на 10,7 %.

В прошедшем году тенденция отсутствия банковской задолженности по банковским кредитам сохранилась. Остатки денежных средств на банковских счетах Группы компаний «Таттелеком» по итогам 2021 года увеличились на 95,3 % – с 1 168 900 рублей до 2 283 201 рубля.

В прошедшем году компания продолжала развитие сетей связи в Республике Татарстан. В частности, был выполнен рекордный объем работ по развитию проводных и беспроводных сетей – построено 2,6 тыс. км волоконно-оптических линий связи, из них порядка 1,5 тыс. км – в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» при подключении СЗО. Также было построено и модернизировано более 280 базовых станций. Благодаря внедрению новых технологий и обновлению оборудования Группой компаний «Таттелеком» средняя скорость передачи данных за год повысилась на 30 %. Не снижались темпы и по инвестиционному проекту строительства сетей GPON в частном секторе городов и малых населенных пунктах.