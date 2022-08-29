Таттелеком увеличил консолидированную выручку на 3,2 % по МСФО за I полугодие 2022 года

ПАО «Таттелеком» (ММВБ: TTLK), один из крупнейших операторов связи в Республике Татарстан, объявляет результаты деятельности за первое полугодие 2022 года, согласно консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная выручка за шесть месяцев выросла на 3,2 % – с 4 838,04 млн рублей за первое полугодие прошлого года до 4 992,63 млн рублей в январе–июне текущего года. Основное влияние на рост выручки оказало повышение доходов от слудющих услуг: доступ в интернет (+13,7 %, с 1 908,97 млн рублей до 2 169,88 млн рублей), кабельное и IP-телевидение (+24,1 %, с 325,95 млн рублей до 404,67 млн рублей).

Консолидированная чистая прибыль Группы компаний «Таттелеком» за январь–июнь, по сравнению с показателем за первое полугодие прошлого года, уменьшилась на 7,5 %, с 1 349,72 млн рублей до 1 248,43 млн рублей. Незначительное снижение во многом обусловлено увеличением фонда оплата труда сотрудников и проводимой плановой модернизацией сети офисов продаж и обслуживания по РТ.

Показатель EBITDA за первое полугодие 2022 года составил 2 031,07 млн рублей, значение EBITDA Margin – 40,68 %.

Отметим, что собственный капитал увеличился на 3,8 % по сравнению с показателем на конец 2021 года – до 9,8 млрд рублей.