«Таттелеком» провел урок по кибербезопасности для казанских школьников

И. о. директора Корпоративного университета ПАО «Таттелеком» Станислав Шеметов 25 февраля провел открытый урок по безопасности в интернете для учеников 10-го класса лицея №110 Советского района Казани. Мероприятие было организовано в рамках Года цифровизации, объявленного в Республике Татарстан.

На занятии школьники узнали о правилах поведения в интернете и соцсетях, о потенциальных киберугрозах, фишинге и финансовой безопасности, а также о том, как грамотно реагировать на кибербуллинг. После просмотра обучающего видео ученики приступили к практической части. Им предлагалось выполнить задания в геймифицированном формате. Главный герой игры Сева попадал в ситуации в Сети, требующие правильного решения.

«Важно, что у данного обучения была практическая направленность, ведь каждый из нас ежедневно сталкивается с потенциальными угрозами в интернете. При этом люди младшего возраста, школьники, подвержены большему риску, чем взрослые. Именно поэтому необходимо рассказывать им об основах кибербезопасности, — подчеркнул Станислав Шеметов. — Отдельно отмечу, что все ученики успешно справились с практическими заданиями и показали высокую готовность к отражению потенциальных угроз в Сети».

Партнерский материал.