«Таттелеком» проведет первый собственный хакатон «ТТК 2.0»

Компания «Таттелеком» с 18 по 20 июня проведет в Казани хакатон «ТТК 2.0», на который приглашаются разработчики, аналитики и другие специалисты из смежных сфер. Мероприятие состоится в рамках подготовки к международному форуму Kazan Digital Week 2021 и станет частью серии хакатон-соревнований Digital Superhero.

Треки хакатона «ТТК 2.0» предполагают разработку решений по системам бесключевого доступа, анализу и обработке фотографий, обработке голосовых файлов.

Участники хакатона получат возможность довести идею до рабочего прототипа, расширить круг своих контактов и найти единомышленников. При этом для поощрения победителей предусмотрен призовой фонд в размере 600 тыс. рублей.

Помимо денежных призов, победителям хакатона будет представлена возможность трудоустроиться в группу компаний «Таттелеком». Из классического оператора связи сегодня «Таттелеком» трансформируется в крупного провайдера цифровых услуг, «умных» решений и разработчика проектов, основанных на использовании самых современных систем коммуникаций и big data. Поэтому «Таттелеком» усиливает собственный блок разработки.

Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно на сайте hackathon.tattelecom.ru до 10.00 10 июня 2021 года. Там же можно получить более подробную информацию. Количество команд-участников ограничено.