«Таттелеком» поздравил ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Ринат Низаметдинов

6 мая возле здания управления ПАО «Таттелеком» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Традиционная церемония возложения цветов к памятнику воинам-связистам прошла с участием приглашенных ветеранов, школьников, юнармейцев из Казанского техникума информационных технологий и связи (ГАПОУ «МЦК-КТИТС»), а также сотрудников компании.

Фото: Ринат Низаметдинов

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Рафкатович Нурутдинов, заместитель генерального директора по экономической безопасности, генерал-майор полиции Рафил Габтрафикович Нугуманов и глава администрации Советского района г. Казани Роман Фатхутдинов поздравили ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Участники церемонии отдали дань памяти и уважения великому подвигу тех, кто ценой неимоверных усилий обеспечивал надежную связь в годы войны.

Айрат Рафкатович отметил особое значение этого праздника: «Трудно переоценить эту дату. Благодаря самоотверженному участию наших дедов и тех, кто работал в тылу в это сложное время, удалось одержать победу в Великой Отечественной войне. Во многом работа связистов в тот тяжелый период служила основой и опорой для свершения подвигов».

Фото: Ринат Низаметдинов

«Таттелеком» ежегодно оказывает адресную и социальную помощь ветеранам. Накануне 9 Мая традиционно руководители всех структурных подразделений компании по Республике Татарстан лично поздравили ветеранов связи, передали им от всего коллектива слова благодарности и уважения за вклад в жизнь многих поколений.

Напомним, памятник воинам-связистам был открыт в 2015 году. Его прообразом стал Герой Советского Союза, полковник-связист Борис Кириллович Кузнецов.

