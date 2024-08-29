«Таттелеком» показал результаты за I полугодие 2024 года по МСФО

ПАО «Таттелеком», крупнейший оператор фиксированной связи в Республике Татарстан, и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), один из операторов мобильной связи в регионе, входящие в группу компаний «Таттелеком» (далее – Группа), представил результаты деятельности за I полугодие 2024 года согласно консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за январь – июнь составила 1 122,9 млн рублей при показателе 1 094,8 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Консолидированная выручка за I полугодие текущего года 5 648 млн рублей против 5 278,7 млн рублей в прошлом периоде, что свидетельствует о повышении показателя на 7 %. Основное влияние на положительную динамику выручки оказало повышение доходов от предоставления услуг доступа в интернет (+ 6 %, с 2 236,4 млн рублей до 2 371,3 млн рублей), кабельного и IP-телевидения (+ 10,6 %, с 442,1 млн рублей до 488,9 млн рублей), голосовой мобильной связи (+ 14 %, с 847,3 млн рублей до 967,4 млн рублей) и видеонаблюдения (+ 43,7 % с 109,8 млн рублей до 157,8 млн рублей).

Выручка по услугам для физических лиц увеличилась на 3,7 % – с 2 751,8 млн рублей до 2 852,9 млн рублей. Выручка по услугам для организаций выросла на 10,6 % – с 2 526,9 млн рублей до 2 795,1 млн рублей.

Показатель EBITDA за I полугодие 2024 года составил 1 813,5 млн рублей, значение EBITDA Margin достигло 32,1%.

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