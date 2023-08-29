Таттелеком показал результаты за I полугодие 2023 года по МСФО. ПАО «Таттелеком» (ММВБ: TTLK), один из крупнейших операторов связи в Республике Татарстан, объявил результаты деятельности за I полугодие 2023 года согласно консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за январь – июнь составила 1 094,4 млн рублей при показателе 1 248,4 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Снижение обусловлено намерением сохранять прежние тарифы на услуги связи даже в условиях роста цен на оборудование и материалы и увеличения расходов на оплату труда.

Консолидированная выручка за 6 месяцев повысилась на 5,7 % – с 4 992,6 млн рублей за первое полугодие прошлого года до 5 278,7 млн рублей в январе – июне текущего года. Основное влияние на рост выручки оказало повышение доходов от предоставления услуг доступа в интернет (+ 3,9 %, с 2 169,8 млн рублей до 2 255,3 млн рублей), голосовой мобильной связи (+ 2,7 %, с 802,1 млн рублей до 824,3 млн рублей), кабельного и IP-телевидения (+ 9 % с 404,7 млн рублей до 442 млн рублей) и видеонаблюдения (+ 20,5 % с 91,2 млн рублей до 109,9 млн рублей).

Выручка по услугам для физических лиц увеличилась на 5,2 % – с 2 550,5 млн рублей до 2 685,1 млн рублей. Выручка по услугам для организаций выросла на 6,2 % – с 2 442,07 млн рублей до 2 593,5 млн рублей.

Показатель EBITDA за I полугодие 2023 года составил 1 907,3 млн рублей, значение EBITDA Margin достигло 36,13 %. Реклама. ПАО «Таттелеком».