«Таттелеком» подвел итоги за первое полугодие 2022 года

Группа компаний «Таттелеком» (входит ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», далее – группа), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги деятельности за I полугодие 2022 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль группы за период с января по июнь в текущем году достигла 871 млн рублей, что на 6,7% ниже значения по итогам I полугодия прошлого года (933,5 млн рублей). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за шесть месяцев 2022 года составила 778,7 млн рублей, за аналогичный период 2021 года – 825,2 млн рублей. Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») в первом полугодии составила 117,3 млн рублей, при данном показателе в 126,7 млн рублей годом ранее. Отметим, что в отчетный период в штатном режиме интенсивно осуществлялась закупка большого объема компонентов для строительства сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON, проводилось обновление оборудования и оргтехники для работы специалистов, модернизация сети офисов продаж и обслуживания по всей республике, а также был увеличен фонд оплаты труда сотрудников.

Выручка группы в первом полугодии 2022 года составила 4802,7 млн рублей, что на 2,9% выше размера выручки, полученной за первые шесть месяцев прошлого года (4667,7 млн рублей). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 5,4% – с 3 972,2 млн рублей до 4 185 млн рублей, выручка ООО «ТМТ» снизилась с 991 млн рублей до 937,6 млн рублей за аналогичные периоды. Основное влияние на рост выручки по группе продолжает оказывать увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет (+6,4 %), подвижной связи (+1,2%), платного ТВ (+1%), от продаж телефонов и иного оборудования (+39,6%) и др.

Показатель EBITDA в январе–июне 2022 года по группе составил 1 720,6 млн рублей от отношению к 1 987 млн рублей в первом полугодии 2021 года, по ПАО «Таттелеком» – 1 317,2 млн рублей (в январе–июне 2021 года – 1 483,3 млн рублей), по ООО «ТМТ» – 420,9 млн рублей (в I полугодии 2021 года – 522,2 млн рублей).

Группа компаний «Таттелеком» продолжает активную модернизацию инфраструктуры связи, расширение спектра оказываемых услуг и, несмотря на меняющуюся ситуацию в мировой экономике, осуществляет плановое развитие инвестиционных проектов без существенных изменений, среди них строительство сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON в частном секторе городов и малых населенных пунктах и обновление парка домофонных панелей в многоквартирных домах Республики Татарстан. Так, за I полугодие 2022 года IP-домофония от компании «Таттелеком» стала доступна жителям 461 многоквартирного дома с общим охватом 66 тыс. квартир. Максимальный прирост по домофонии отмечается в Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге и Альметьевске. За аналогичный период по проекту GPON в эксплуатацию введено 47 448 портов, что фактически составляет 50% от запланированного на год. Отметим, что объем строительства по состоянию на конец июля составил 63 284 порта, что сопоставимо с прошлогодним годовым результатом (66 590).