«Таттелеком» подвел итоги деятельности за январь-сентябрь 2023 года

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», далее — Группа), крупнейший оператор фиксированной и мобильной связи в Татарстане, подвела итоги деятельности за 9 месяцев 2023 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за 9 месяцев 2023 года — 1 070,5 млн рублей, за аналогичный период 2022 года — 1 236,3 млн рублей. Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») за 9 месяцев достигла 248,7 млн рублей, что на 12,6% выше данного показателя в 220,8 млн рублей годом ранее.

Выручка группы за 9 месяцев 2023 года составила 7 754,7 млн рублей, что на 4,9% выше размера выручки, полученной за 9 месяцев прошлого года (7 391,5 млн рублей). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 3% — с 6 327 млн рублей до 6 514 млн рублей, выручка ООО «ТМТ» увеличилась на 7,3% — с 1 430,9 млн рублей до 1 535,1 млн рублей за аналогичный период. Рост себестоимости ПАО «Таттелеком» преимущественно связан с существенным увеличением фонда оплаты труда, удорожанием материалов и оборудования, а также тарифов на электроэнергию. Основное влияние на рост выручки по Группе продолжают оказывать доходы от оказания услуг подвижной связи (+10,9%), доступа в интернет (+7,1%), платного ТВ (+6,5%) и др. Проценты к получению Группы за период с января по сентябрь в текущем году составили 251,3 млн рублей.

«Несмотря на сокращение чистой прибыли, в 2022-2023 гг. компания существенно нарастила абонентскую базу — на 9–12%. По некоторым видам услуг прирост составил сотни тыс. абонентов, — отметил генеральный директор ПАО „Таттелеком“ Айрат Нурутдинов. — Компания продолжает плановое увеличение емкости сети GPON и базы IP-домофонии, а также масштабирование услуг видеонаблюдения. В планах продолжать диджитализацию клиентского сервиса, в частности, расширять функционал приложений „Летай 2.0“ для абонентов мобильной связи и „Мой Дом Таттелеком“ для пользователей домофонии. В числе знаковых событий для компании — запланированный в этом году старт строительства Вычислительного центра. В перспективе данный объект телеком-кластера позволит обрабатывать, анализировать данные как самого предприятия, так и его клиентов. А также с учетом двукратного роста трафика за последние 4 года будет решать вопрос дальнейшего развития инфраструктуры компании».

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