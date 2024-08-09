«Таттелеком» отчитался о результатах деятельности за 1-е полугодие 2024 года

ПАО «Таттелеком», крупнейший оператор фиксированной связи в Республике Татарстан, и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), один из операторов мобильной связи в регионе, входящие в группу компаний «Таттелеком» (далее – Группа), подвели итоги деятельности за I полугодие 2024 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за шесть месяцев 2024 года составила 915,6 млн рублей, это на 24,7 % выше показателя за январь – июнь 2023 года (734 млн рублей). Чистая прибыль ООО «ТМТ» в первом полугодии составила 199,5 млн рублей (+ 22,7 %) при показателе 162,6 млн рублей годом ранее.

Выручка Группы за I полугодие 2024 года составила 5 492,9 млн рублей, это на 7,8 % выше размера выручки, полученной за первые шесть месяцев прошлого года (5 095,9 млн рублей). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 7,1 % – с 4 308,3 млн рублей до 4 614,9 млн рублей, выручка ООО «ТМТ» увеличилась на 9,3 % – с 1 000,4 млн рублей до 1 093,3 млн рублей. Основное влияние на рост выручки по Группе продолжает оказывать увеличение доходов от предоставления услуг сотовой связи (+14,3 %), широкополосного доступа в интернет (+10,7 %) и платного телевидения (+8,9 %).

Также отмечается рост абонентской базы в части подключений к сети интернет и платного ТВ. Отметим, что за текущий период были увеличены статьи расходов на закупку основных материалов в рамках реализации ключевых проектов и оказания услуг, а также на повышение фонда оплаты труда, который также продолжает расти с учетом рыночных условий и в соответствии с действующей кадровой политикой компании.

Проценты к получению от вкладов компании приросли на 127,3 % по сравнению с итогами за I полугодие 2023 года. «Столь существенный рост показателя по итогам шести месяцев текущего года во многом обусловлен повышением ключевой ставки Банка России с 7,5 до 16 %, – отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. – Этот рост напрямую повлиял на корректировки ставок кредитных организаций и, как следствие, поспособствовал особому вниманию компании к своим сбережениям, что привело к увеличению депозитных ставок и их объему».

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