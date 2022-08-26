Татспиртпром возглавил рейтинг российских производителей алкоголя по объему выручки

В федеральном отраслевом издании «Водка Premium» и журнале «Спиртные напитки» опубликован ежегодный рейтинг российских производителей водки и ликеро-водочных изделий.

Рейтинг составлен на основе информации о российских производителях, полученной в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. В рейтинге производителей сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых водка и ликероводочные изделия занимают значимое место. Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2021 год относительно 2020 года.

В рейтинге присутствует информация по 76 производителям водки. Суммарно выручка всех компаний, которые вошли в данные рейтинг, составила в 2021 году 151 568 млн рублей, что составляет +12,77% к показателям предыдущего года (134 400 млн рублей в 2020 году).

В группе №1 рейтинга выручка в 2021 году свыше 4 млрд рублей. Сюда входит 12 компаний, их суммарный объем выручки в 2021 году – 88 000 млн рублей. Изменение относительно 2020 года +14,0% (77 200 млн рублей в 2020 году).

АО «Татспиртпром» занимает первую строчку рейтинга российских производителей алкоголя по объему выручки. Выручка компании в 2021 году увеличилась на +15,8% относительно 2020 года, что является отличным показателем.