Татспиртпром увеличил в 2022 году чистую прибыль на 40% — до 2 млрд рублей

Группа компаний «Татспиртпром» подвела итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Выручка увеличилась на 21% и достигла 50,8 млрд рублей, валовая прибыль — на 34%, до 11,5 млрд рублей, показатель EBITDA — на 21%, до 4,8 млрд рублей. Чистую прибыль компания нарастила на 40% — до 1,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба группы.

«Татспиртпром» отгрузил в прошлом году 10,9 млн декалитров ликеро-водочных изделий. Это на 15%, или на 1,5 млн дал больше, чем в предыдущем году.

В частности, в 2022 году группа увеличила объем продаж водочной продукции на 11,8%. В результате компания заняла 2-е место на рынке России с долей 11,1%. Причем, темп роста группы в этом сегменте был вдвое выше российского показателя — объем рынка в стране увеличился только на 6,1%.

«Рост вызван успешной стратегией по пересмотру ассортиментного портфеля и работой с ключевыми клиентами компании», — пояснили в «Татспиртпроме».

Выросли продажи менее крепких напитков (настоек, ликеров и так далее) — на 37,4%.

«Положительная динамика продаж наблюдается почти во всех подкатегориях, во всех каналах сбыта и федеральных округах», — подчеркнули в компании.

Размер активной клиентской базы за год вырос на 1,2 % или на 3,6 тысяч торговых точек.

Стабильным остался и объем реализации пива, произведенного на собственном заводе «Белый Кремль» группы компаний «Татспиртпром»: в 2022 году он составил 12,3 млн дал.

В целом от продажи продукции группа получила 57,8 млрд рублей — это на 9,2 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Сумма начисленных акцизов возросла на 18% — до 26,9 млрд рублей.

Положительные результаты за прошлый год позволили компании сократить кредитный портфель на 6% — до 8,5 млрд рублей.

«Татспиртпром» продолжил инвестиционную программу по развитию и модернизации производства. Особый акцент был сделан на автоматизации и роботизации процессов. Вложения в основные средства в 2022 году составили 790 млн рублей, что почти в четыре раза больше размера капитальных вложений предшествующего года.

«Устойчивое положение компании позволяет реализовывать собственную стратегию развития даже в текущих непростых условиях функционирования рынка. Основными задачами топ-менеджмента компании являются дальнейшее повышение операционной эффективности производства, развитие производственных мощностей и сохранение неизменно высокого качества производимой продукции, вывод на рынок и расширение продаж новых видов маржинальной продукции», — сообщила пресс-служба.