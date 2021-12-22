Татспиртпром стал партнером VOLGA FASHION WEEK

Компания «Татспиртпром» стала официальным партнером главного модного события Европейского масштаба VOLGA FASHION WEEK.

VOLGA FASHION WEEK — Международная неделя моды которая прошла в середине декабря в Казани. В АК БАРС АРЕНЕ и KAZANMALL собрались лучшие дизайнеры, модельеры страны. Гостям на мероприятиях, проходящих в рамках недели моды, были представлены трендовые коллекции российских дизайнеров. Основная тема и идея VFW этого сезона — мода нового поколения, экологичность и безопасность.

Все это участники недели моды смогли увидеть в презентациях и показах брендов более 40 дизайнеров со всей России. В рамках @volgafashionweek «Татспиртпром» представил участникам и гостям свои новинки крепких напитков со вкусами «арбуз», «лайм», «грейпфрут», «гранат».