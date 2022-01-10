Татспиртпром приостановил поставки в Казахстан на период чрезвычайного положения

Компания «Татспиртпром» приостановила отгрузку продукции в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании.

На предприятии пояснили, что в режиме чрезвычайного положения (ЧП) реализация алкогольной продукции запрещена.

«Отгрузки в Казахстан планируется восстановить сразу же после снятия режима ЧП в стране», – подчеркнули в компании.

«Татспиртпром» присутствует на рынке Казахстана с 2015 года, экспортирует продукцию через сеть дистрибьюторов. Продажи продукции за прошлый год составили 50,3 тыс. дал (декалитр), реализация по сравнению с 2019-м, доковидным годом, выросла в 1,5 раза.