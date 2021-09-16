«Татспиртпром» принял участие в переговорах о сотрудничестве с бизнес-площадками Турции

Торговое представительство Российской Федерации в Турции, Полномочное представительство Республики Татарстан в Турецкой Республике (Торговый дом «Татарстан»), Российский экспортный центр организовали в Стамбуле раунд переговоров по укреплению сотрудничества с различными бизнес-площадками.

В ходе встреч обсуждались, в том числе, вопросы развития несырьевого экспорта между братскими республиками — товаров народного потребления категории FMCG.

Участие в деловом визите приняла татарстанская компания, входящая в тройку лидеров РФ по производству алкогольной продукции, АО «Татспиртпром» во главе с генеральным директором Русланом Максудовым.

На фото: генеральный директор компании «Татспиртпром» Руслан Максудов и председатель Совета директоров компании Anadolu Group г-н Тунджай Озильхан