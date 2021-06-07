«Татспиртпром» презентовал продукцию завода «Белый Кремль» в рекламном ролике

«Белый Кремль» единый для всех, для каждого свой! - новый слоган звучит в новом рекламном ролике с участием российского актера кино и телевидения, телеведущим, участником КВН, одним из ярких героев программы «Уральские пельмени» Дмитрием Брекоткиным.

В видеоролике артист через игру показывает и рассказывает, что бренд «Белый Кремль» объединяет людей в разных сферах жизни не зависимо от статуса и возможностей. Довольно часто мы не замечаем проблемы окружающих, но нам важно осознать, что в огромном мегаполисе, мы все едины. Ведь помогая другим, человек становится счастливым.

Сам Дмитрий яркая индивидуальность с положительной биографией. Узнаваемость у обширной целевой аудитории стопроцентная. Семьянин и патриот, несмотря на активную деятельность в Москве, живет с семьей в Екатеринбурге.

Акцент нового дизайна – звезда. Она символизирует единство и объединение, которое ассоциируется с дружбой, добротой и взаимопомощью.

Каждый потребитель, пробуя продукцию завода, обязательно найдет свой вкус, оценит его по достоинству и ощутит общность ценностей со всеми поклонниками бренда. Присвоение каждому сорту пива звезды индивидуального цвета облегчает потребителю выбор продукта на полке.