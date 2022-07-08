Татспиртпром презентовал новую продукцию компании на выставке «Агроволга — 2022»

Генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов представил министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву и Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову новую продукцию компании на Международной агропромышленной выставке «Агроволга — 2022».

«Здесь представлена вся наша продукция в разных алкогольных сегментах. Обратите внимание на наши недавние новинки крепких напитков. В рамках импортозамещения мы запустили джин. Джин на данный момент является хитом сезона, в связи с этим решили расширить наше производство», — прокомментировал генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов.

Планы АО «Татспиртпром» на 2022 год внушительные: в этом году производство достигнет 10 млн декалитров, появится новая продукция в двух портфелях компании: ром и виски.

Дмитрий Патрушев поинтересовался новым напитком, которую выпускает компания. Руслан Максудов объяснил, что этот продукт является новым коктейлем компании АО «Татспиртпром» с использованием коньячных дистиллятов.

«Также у „Татспиртпрома“ есть виски, оно пока купажированное, на базе шотландского сырья. Но сейчас в наших планах есть модернизация и производство своего вискового дистиллята на базе зернового спирта и солода», — рассказал Руслан Максудов.

Кроме того, руководитель компании ознакомил гостей выставки с новинками ликероводочной продукции компании. Здесь вся палитра алкогольного мира, сказал в заключение он.

Для справки: «Агроволга-2022» объединила масштабную экспозицию и деловой форум на одной территории, а также опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах в пределах шаговой доступности. На выставке участвуют до 400 компаний, а посетителями стали около 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России.