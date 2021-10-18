«Татспиртпром» представил продукцию на X Международном фестивале «Крепкий мир» в Москве

В середине октября состоялось открытие юбилейного — десятого по счету Международного фестиваля «Крепкий Мир» — крупнейшего в России алкогольного форума. Компания «Татспиртпром» представила участникам и гостям свои ключевые торговые марки в редизайне и новинки крепких напитков 2021 года в новой экспозиции со вкусами «арбуз», «лайм», «грейпфрут», «гранат».

Сто компаний — производителей, ритейлеров, дистрибьютеров, представителей HoReCa со всего мира, как и тысячи посетителей — истинных ценителей качественной продукции, на мероприятиях получили возможность пообщаться, обменяться знаниями и опытом.

В рамках фестиваля была организована дегустация более 1500 различных напитков, и посетители смогли открыть для себя новые вкусы представленной продукции.