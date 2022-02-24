Татспиртпром представил новую продукцию на «ТатАгроЭкспо»

Сегодня стартовала IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений — «ТатАгроЭкспо», которая проходит на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

В двух выставочных павильонах «Казань Экспо» свою продукцию представляют более 208 предприятий из 33 регионов России, а также представители ведущих зарубежных компаний. Все основные отрасли агропромышленного комплекса (растениеводство, животноводство, сельхозтехника) выстроены в технологической последовательности.

В программе мероприятия — деловой форум и расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан об итогах работы агропромышленного комплекса РТ за 2021 год и задачах на 2022 год.

В коллегии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики Татарстан.

Компания «Татспиртпром» во главе с генеральным директором Русланом Максудовым презентовала свои новинки — линейку новых сортов водочной продукции.

Директор пивоваренного завода «Белый Кремль» Ильдар Залаков на выставке представил посетителям торговые марки пива, выпускаемого заводом. Посетители выставки смогут увидеть и оценить новую упаковку пива и продегустировать продукцию завода «Белый Кремль».

Организаторами мероприятия являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и АО «РАЦИН» (Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций).

Выставка продлится до 25 февраля 2022 года.