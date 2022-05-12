ТАТПРОФ запустил новую программу поддержки предпринимателей

Компания ТАТПРОФ, крупнейший в России производитель алюминиевых профилей методом экструзии, запускает программу развития бизнесов ТАТПРОФ-СТАРТ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщил заместитель генерального директора по инновациям компании ТАТПРОФ Евгений Рачков. Программа предполагает оказание поддержки молодым предприятиям и начинающим предпринимателям в сфере производства продукции из алюминиевого профиля, а также в смежных областях.

«Мы ищем заинтересованных людей с тем, чтобы помочь им развить уже существующий бизнес или начать дело с нуля, - рассказал Рачков. – Такой проект, в широком федеральном масштабе, мы запускаем впервые. До этого момента нечто подобное мы проводили, используя лишь внутренние ресурсы. Если появлялся перспективный сотрудник или топ-менеджер с хорошей идеей, мы давали ему возможность создать собственный бизнес внутри компании».

Фото: Рамиль Гали ©

Рынок потребления профилей из алюминия сегодня – в числе наиболее динамично растущих, а промышленное импортозамещение – одна из основных целей экономического развития страны. Однако в существующих реалиях новым компаниям довольно сложно заявлять о себе. Именно поэтому ТАТПРОФ решил выйти со своей инициативой на широкую аудиторию.

«Идеи будут отбирать ведущие специалисты компании ТАТПРОФ. В первую очередь, это маркетологи, производственники и финансисты, - пояснил Рачков. - Важны все три параметра: стратегическая перспективность, технологическая возможность производства и финансовые результаты, которые закладывает предприниматель».

В числе предлагаемых мер поддержки спикер перечислил: инвестиционное финансирование проекта, предоставление производственных площадей и оборудования, а также помощь в закупке сырья. Кроме того, эксперты ТАТПРОФа обучат предпринимателей деловой грамотности. Начинающие бизнесмены узнают, как вести успешный бизнес и постоянно увеличивать свои доходы.

Фото: Рамиль Гали ©

«Наши приоритеты по направлениям следующие: стройка, автомобилестроение, нефтяная промышленность, мебель и быстровозводимые конструкции, - заявил Рачков. – Но я бы хотел отметить, что мы здесь выступаем в роли небольшого венчурного фонда. То есть, если будут идеи, не связанные напрямую с алюминиевым профилем и алюминием, мы также готовы их рассмотреть и поддержать предпринимателей».

На сегодняшний день в ТАТПРОФе работают лучшие эксперты по алюминиевому профилю, подчеркнул Рачков. Кроме того, у сотрудников компании - неплохие познания в строительстве и металлургии.

Фото: Рамиль Гали ©

«Однако мы не можем быть сведущими в каждой области, – пояснил спикер. – Нам нужны люди, у которых есть экспертные знания в других отраслях и которые видят, как можно связать эти знания с алюминиевой продукцией. Человек, который обладает опытом успешных продаж, хорошо знает рынок, понимает, куда и как сбывать продукт, идеально нам подходит».

Реализация проекта должна затронуть все регионы России. Прежде всего, эксперты рассмотрят идеи, представленные компаниями из Татарстана, в котором находится производство ТАТПРОФ. Также особое внимание будет уделяться предложениям от предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского Федеральных Округов, и Нижегородской области. Итоги проекта планируют подвести уже в августе.