Татпотребсоюз направит 300 млн рублей на развитие материально-технической базы заготовок

В Татарстане в этом году направят 300 млн рублей на развитие материально-технической базы заготовок. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Ришат Шаймарданов на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Основные предпосылки усиления роли райпо как основного заготовителя на селе зависят от состояния и наличия материально-технической базы заготовок. На этот год нами запланировано вложить более 300 млн рублей на эти цели. При модернизации систем заготовок необходимо подключаться и к федеральным мерам поддержки через гранты, которые предназначены сельскохозяйственным потребительским кооперативам», – сказал докладчик.

По словам Шаймарданова, в прошлом году особенно остро стоял вопрос организации закупок картофеля и овощей. Так, за год закуплено у населения 6,2 тыс. тонн картофеля и 4,6 тыс. тонн овощей. А в период ярмарок реализовано 2,5 тыс. тонн картофеля и 1,4 тыс. тонн овощей. Как выяснилось, эти объемы очень малы.

«Руководителям райпо необходимо коренным образом изменить свое отношение к указанным видам заготовок. Требуем рассмотреть вопросы задействования имеющихся овощехранилищ, предусмотреть их наличие во всех райпо и ряд других вариантов организации временного хранения, восстановить ранее действующие механизмы и способы заготовок. Заготовка картофеля и овощей должна быть под личным контролем каждого руководителя райпо и кооператива», – подчеркнул руководитель Татпотребсоюза.

Он отметил, что отсутствие штатных заготовителей должно компенсироваться организацией и расширением закупки продукции личных подсобных хозяйств сельскими магазинами, действующими по схеме магазин-заготпункт. «Продавцы должны быть партнерами заготовителей и получать дополнительную зарплату. Необходимо переходить на договорные отношения с заготовителями, а не работать по расценкам», – заключил Шаймарданов.