Татнефти в течение четырех лет вернут 36 млрд рублей НДПИ

«Татнефти» в 2021-2024 годах планируется вернуть часть налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на сумму 36 млрд рублей, сообщил «Интерфакс».

Налоговый вычет в 2021 году составит 4 млрд рублей, в 2022-2023 годах – по 12 млрд рублей, в 2024 году – 8 млрд рублей.

Ранее компания получала льготы по НДПИ и экспортной пошлине для добычи сверхвязкой нефти. В октябре 2020 года они были отменены. Позже Минприроды РФ разработало предложения для «Татнефти» по компенсации затрат на разработку СВН. Для Ромашкинского месторождения «Татнефти» предусмотрена возможность получения налогового вычета на средства, затраченные компанией на обеспечение охраны природы и обеспечение промышленной безопасности при добыче сверхвязкой нефти.

Предполагалось, что с 2021 года «Татнефть» сможет получать ежемесячный налоговый вычет по НДПИ в размере 1 млрд рублей, но не более 36 млрд рублей, если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ.