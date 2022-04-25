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Ру Тат
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Экономика
25 апреля 2022  15:34
Эльвира Зайнулина

«Татнефть» не исключает введения эмбарго на российскую нефть

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Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов не исключил вероятности полного эмбарго на российскую нефть. Об этом он заявил на форуме Made in Kazan. 

«Ничего нельзя исключать. В том числе есть определенные факты, которые свидетельствуют, что возможно эмбарго России. Мы сегодня наблюдаем целый ряд решений, которые делают наши бывшие партнеры, пытаясь ограничить себя, и при этом страдают очень сильно сами», – сказал он.

Маганов уточнил, что под эмбарго может попасть треть добываемой в России нефти. «Из 600 млн тонн нефти России 200 млн тонн мы гнали на Запад. Я думаю, часть этого эмбарго мы преодолеем», – отметил он.

По его словам, Россия имеет собственный положительный внешнеторговый баланс. «Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для страны», – отметил он.

#татнефть
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