«Татнефть» не исключает введения эмбарго на российскую нефть
Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов не исключил вероятности полного эмбарго на российскую нефть. Об этом он заявил на форуме Made in Kazan.
«Ничего нельзя исключать. В том числе есть определенные факты, которые свидетельствуют, что возможно эмбарго России. Мы сегодня наблюдаем целый ряд решений, которые делают наши бывшие партнеры, пытаясь ограничить себя, и при этом страдают очень сильно сами», – сказал он.
Маганов уточнил, что под эмбарго может попасть треть добываемой в России нефти. «Из 600 млн тонн нефти России 200 млн тонн мы гнали на Запад. Я думаю, часть этого эмбарго мы преодолеем», – отметил он.
По его словам, Россия имеет собственный положительный внешнеторговый баланс. «Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для страны», – отметил он.