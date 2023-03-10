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Общество 10 марта 2023 02:26

«Татнефтедор» устранил крупную снежную свалку вдоль дороги в Нурлате

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После предоствережения экологов предприятие «Татнефтедор» устранило крупную снежную свалку, протянувшуюся вдоль дороги между ул.Нурлатская и Мусы Джалиля. Территорию в Нурлате, где незаконно складировался снег, удалось обнаружить в ходе мониторинга, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Общая площадь снежных свалок составила 900 кв.м, объем — 400 куб.м», — рассказали в ведомстве.

К настоящему моменту нарушение устранено, территория приведена в надлежащее состояние.

#Экология #свалка снега
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