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«Татнефтедор» устранил крупную снежную свалку вдоль дороги в Нурлате
После предоствережения экологов предприятие «Татнефтедор» устранило крупную снежную свалку, протянувшуюся вдоль дороги между ул.Нурлатская и Мусы Джалиля. Территорию в Нурлате, где незаконно складировался снег, удалось обнаружить в ходе мониторинга, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Общая площадь снежных свалок составила 900 кв.м, объем — 400 куб.м», — рассказали в ведомстве.
К настоящему моменту нарушение устранено, территория приведена в надлежащее состояние.
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