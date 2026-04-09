Фото: пресс-служба «Татнефти»

Компания «Татнефть» зарегистрировала три климатических проекта в Реестре углеродных единиц, пишет газета «Нефтяные вести». Они направлены на то, чтобы повысить энергоэффективность системы, которая поддерживает пластовое давление.

Проекты продолжают серию по техническому перевооружению кустовых насосных станций (КНС). Их задача заключается в нагнетании подготовленной технической жидкости в продуктивные нефтяные пласты для поддержания пластового давления.

Специалисты заменили центробежные насосы на более энергоэффективные насосы объемного действия на трех объектах: на КНС-56 НГДУ «Азнакаевскнефть», КНС-16 НГДУ «Лениногорскнефть» и КНС-111 НГДУ «Джалильнефть». Это решение снижает выбросы парниковых газов и уменьшает расход электроэнергии при закачке жидкости. В результате компания планирует получить порядка 7,7 тыс. углеродных единиц.

Все три проекта проверило ООО МИП «НЭС Профэксперт». Эта организация единственная в России имеет аккредитацию в системе Механизма чистого развития Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Сейчас в портфеле компании – 49 климатических проектов из 104, которые внесены в Реестр углеродных единиц. В обращении находится 1,133 млн единиц. По всем проектам компания может получить до 4,725 млн углеродных единиц за весь период их реализации.