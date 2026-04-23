«Татнефть» зарегистрировала два климатических проекта по энергоэффективности КНС

«Татнефть» зарегистрировала в Реестре углеродных единиц два климатических проекта. Они направлены на повышение энергоэффективности кустовых насосных станций (КНС) и сокращение выбросов парниковых газов, сообщила газета «Нефтяные вести».

Проекты реализованы на КНС-135 нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Ямашнефть» и КНС-25 НГДУ «Джалильнефть». Во время модернизации системы поддержания пластового давления специалисты заменили центробежные насосы секционного типа на насосы объемного действия. Это позволило снизить энергопотребление при закачке жидкости.

По расчетам, за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2031 года экономия электроэнергии составит 21 919 МВт·ч, сокращение выбросов парниковых газов – 7 126 тонн CO₂-эквивалента.

Валидацию проектов провел ООО МИП «НЭС Профэксперт» – единственный в России орган по валидации и верификации парниковых газов, аккредитованный в системе Механизма чистого развития Рамочной конвенции по изменению климата ООН.

У «Татнефти» – 51 климатический проект из 107, зарегистрированных в Реестре углеродных единиц.