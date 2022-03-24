Татнефть запустила скважины на месторождениях у Заинска, приобретенных за 3 млрд рублей

Компания «Татнефть» запустила в работу скважины Макаровского и Верхне-Уратьминского месторождений неподалеку от Заинска, сообщила пресс-служба компании.

Лицензионные участки предприятие приобрело в конце прошлого года на аукционе.

Специалисты «Татнефти» вывели из консервации оборудование, организовали транспортировку продукции. Фонд скважин на месторождениях состоит из 94 единиц – все они в работе.

«В 2022 году компания планирует добыть здесь более 160 тыс. тонн нефти. На работу приняты новые рабочие и инженеры, планируется создание отдельной бригады в «Елховнефти», - говорится в сообщении компании.

За право пользования Верхне-Уратьминским участком недр компания заплатила 1,3 млрд рублей, Макаровским – 1,9 млрд рублей. Общая сумма составила около 3,2 млрд рублей.

Площадь Верхне-Уратьминского участка ­– 18 кв. километров. Геологические запасы нефти на составляют 4,1 млн тонн категории А (извлекаемые – 343 тыс. тонн), категории B1 – 9,8 млн тонн (3 млн тонн), B2 – 2,1 млн тонн (извлекаемые - 596 тыс. т).

Площадь Макаровского участка – 31,6 кв. километров. Запасы нефти: категории А – 3,2 млн тонн (889 тыс. тонн извлекаемых), категории В1 – 14,1 млн тонн (4,2 млн тонн), В2 – 2,3 млн тонн (633 тыс. тонн).

Ранее участки недр принадлежали малой нефтяной компании ВУМН. Роснедра в 2015 году досрочно прекратили право пользования недрами Верхне-Уратьминского и Макаровского нефтяных месторождений компанией из-за нарушений лицензионных условий.