Татнефть закачает парниковые газы в подземные резервуары

Татнефть реализует комплексную программу по улавливанию и утилизации парниковых газов нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» и Нижнекамской ТЭЦ. Часть СО2 планируется использовать для повышения нефтеотдачи пластов и увеличения дебита скважин, рассказали в пресс-службе компании.

Технология апробирована на залежи бобриковского горизонта Биклянского месторождения. В высокообводненную скважину закачано 940 тонн газа, что позволило повысить коэффициент извлечения нефти на 15%. В перспективе это позволит использовать до 100 тысяч тонн углекислого газа ежегодно.

Соответствующий патент уже получен. Подтверждено и влияние технологии на показатели нефтеотдачи. Кроме того, это поможет снижению углеродного следа.

Основной объем диоксида углерода будет размещаться в подземных резервуарах. Опытно-промышленные работы планируют провести на территории Нижнекамской промышленной зоны, где можно хранить более 300 млн тонн парниковых газов не менее 1 тысячи лет.