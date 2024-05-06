«Татнефть» за I квартал 2024-го заработала 68,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

«Татнефть» в первом квартале 2024-го заработала 68,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета). Причем этот показатель на 37% больше, чем за тот же период 2023 года (было 50,1 млрд), следует из материалов компании.

Выручка за январь-март текущего года — 382 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года (было 243,7 млрд).

Валовая прибыль «татарстанской нефтянки» — 126,2 млрд рублей (+41%, то есть ранее было 89 млрд), а прибыль до налогообложения составила 86,95 млрд рублей (+33%). Прибыль от продаж — 94,2 млрд рублей (+37%).

«Татнефть» — российская нефтяная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Штаб-квартира — в Альметьевске. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.