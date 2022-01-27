«Татнефть» за четыре года зарегистрировала 1336 патентов

С 2018 по 2021 год ПАО «Татнефть» зарегистрировало права на 1336 объектов интеллектуальной собственности. Об этом было сказано сегодня на заседании совета директоров компании, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В 2021 году была подана 431 соответствующая заявка, в том числе 34 — за пределами РФ. По сравнению с 2017 годом рост числа патентных заявок составил 77%, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, участники заседания заслушали информацию о реализации стратегии инновационного развития «Татнефти» с 2018 по 2021 год.

Все проекты «Татнефти» оцениваются с точки зрения ESG рисков и вклада в устойчивое энергетическое будущее. В число актуальных разработок входят перспективные технологии по улавливанию, очистке и переработке углекислого газа в различные виды товарной продукции, в том числе на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО».

В пресс-службе уточняют, что компания добивается синергетического эффекта за счет использования комплексных технологических разработок и IT-решений. В частности, речь идет о комплексных технологиях в системе поддержания пластового давления. Интегрированное моделирование, энергоэффективное оборудование и другие инновационные решения позволяют сократить потребление электроэнергии в два раза, снизить выбросы парниковых газов в 6,5 раза и на 30% уменьшить стоимость строительства трубопроводов.

Помимо этого, совет директоров ПАО «Татнефть» рассмотрел итоги исполнения бюджета за 2021 год и утвердил бюджет на февраль 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татнефть» в 2021 году увеличила добычу на 7%.