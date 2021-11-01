Татнефть за 9 месяцев увеличила чистую прибыль в 2,4 раза

Компания «Татнефть» в январе-сентябре 2021 года получила чистую прибыль в размере 123,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерском отчете предприятия.

Выручка «Татнефти» выросла в 1,7 раза, до 761,7 млрд рублей, себестоимость – в 1,7 раза, до 551,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 171,4 млрд рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза, прибыль до налогообложения – 156,2 млрд рублей (рост в 2,2 раза).

Ранее сообщалось, что компания добыла за 9 месяцев 20,4 млн тонн нефти, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2020 года.