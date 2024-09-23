«Татнефть» выразила соболезнование по поводу смерти Вячеслава Чичкова

Фото: пресс-служба «Татнефть»

18 сентября безвременно ушел из жизни наш коллега, добрый друг, замечательный человек Чичков Вячеслав Михайлович. Заслуженный нефтяник Республики Татарстан, отзывчивый человек с активной жизненной позицией, истинный патриот родного края, мудрый руководитель и стратег. Вячеслав Михайлович был из числа тех первопроходцев-идеологов, кто в непростые времена развивал «новую» Татнефть», внес неоценимый вклад в становление Компании, как вертикально-интегрированного холдинга, в развитие нефтяной отрасли республики и страны.

Вячеслав Чичков родился 15 февраля 1955 года в Альметьевске в семье энтузиастов, которые приехали развивать нефтяную промышленность республики. Свой трудовой путь начал в 17 лет электрослесарем промыслово-геофизической конторе треста «Татнефтнегеофизика». Вернувшись из армии, продолжил карьеру в подразделении «Главнефтегазстрой», пройдя все ступени роста от рабочего до начальника управления. В едином порыве строители и нефтяники возводили промышленные объекты, обеспечивая процветание нефтяных городов и сел, благополучие наших граждан.

С 1998 года опыт Вячеслава Михайловича позволил ему успешно руководить предприятиями, обеспечивающими строительство и эксплуатацию автозаправочных станций, оптовую и розничную реализацию нефте- и газопродуктов, шин и товаров сопутствующего сервиса. В 2006 году он возглавил «Татнефть АЗС Центр» и более четверти века оставался бессменным лидером этого сложного и стратегически важного направления деятельности Компании. Благодаря в том числе профессионализму и организаторским талантам Вячеслава Михайловича, «Татнефть» одна из первых стране имела масштабную разветвленную сеть АЗС во многих регионах России. И сегодня автозаправочные комплексы Компании без преувеличения - лучшие в стране и являются настоящим символом качества топлива и сервиса. В этом большая заслуга Вячеслава Михайловича.

На каждом участке производства, на любой должности он всегда оставался верен себе: трудился честно и добросовестно, ставил превыше всего интересы дела, с вниманием относился к людям, умел видеть главное и не упускать деталей.

За многолетний труд и преданность делу награжден государственными и корпоративными наградами. В их числе звания «Почетный нефтяник ОАО «Татнефть», «Почетный нефтяник» Министерства энергетики РФ, Благодарность генерального директора ПАО «Татнефть», почетный знак «За заслуги перед ПАО «Татнефть», медаль «В ознаменование трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Жизнь и профессиональный опыт Вячеслава Михайловича были и останутся для нас примером беззаветного служения делу. Его уход — большая потеря для всех нас.

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими, выражаем искренние соболезнования и разделяем горечь невосполнимой утраты. Пусть светлая память о Чичкове Вячеславе Михайловиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, всех, кто его знал и любил.

Н.У. Маганов, Ш.Ф. Тахаутдинов, Р.Х. Халимов, Р.И. Шафигуллин, Р.Р. Мамин, Н.З. Сюбаев, А.А. Нурмиев, Н.М. Глазков, А.Г. Хабибрахманов, Р.А. Нугайбеков, Р.Р. Афлятунов, Д.Ф. Мухаметшин, Е.Ю. Звездин, В.А. Карпов, И.И. Салахов, Р.Р. Хамадьяров, Л.Л. Назипов, Р.С. Нурмухаметов, Р.Н. Мухамадеев, Р.Х. Фаткуллин, Р.С. Хисамов, А.К. Гиматдинов, Н.Г. Ибрагимов, С.А. Фельдман, Р.М. Рахманов, Р.Х. Муслимов, Н.А. Афзалтдинов, А.Г. Нугайбеков, М.Ш. Залятов, В.В. Смыков, М.З. Тазиев, Н.З. Муртазин, Г.К. Яруллин, Н.Н. Шакирова.